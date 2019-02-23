{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Российский лыжник Устюгов не намерен и дальше конфликтовать с норвежцем Клебо

В полуфинале спринтерской гонки Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо столкнулись на трассе, а после финиша у них произошел конфликт
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов не намерен и дальше конфликтовать с норвежцем Йоханнесом Клебо, с которым в четверг у него произошла стычка после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом российский спортсмен рассказал журналистам.

На эту тему

Устюгов, который считался одним из претендентов на победу в спринте, выбыл из борьбы за медаль в полуфинале соревнований. Пробиться в финал двукратному чемпиону мира помешало столкновение на дистанции с Клебо, который преградил ему путь во время прохождения поворота. После финиша Устюгов толкнул норвежца, что стало основанием для аннулирования его результата. Оба лыжника в субботу выступили в скиатлоне.

"Перед стартом я увидел его, он - меня, после чего он развернулся и ушел. Конфликтовать мы не будем", - сказал Устюгов.

"Очень многие ребята звонили и писали, многие были на моей стороне, за что им большое спасибо. Конечно, есть и те, кто против меня, но им тоже спасибо, - добавил он. - Это спорт, случается всякое. У меня очень расстроилась семья, я вчера разговаривал с мамой, она очень сильно переживала, но когда увидела мою улыбку, поняла, что все в порядке, у нее маленько отлегло".

Ранее Устюгов отметил, что не заслужил права участвовать в командном спринте и эстафете на чемпионате мира, который продлится до 3 марта.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
Футбол в Англии
"Тоттенхэм" прервал серию из четырех побед в чемпионате Англии, уступив "Бернли"
Встреча завершилась со счетом 1:2
Читать полностью