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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Крянин: лыжник Большунов получит хороший шанс на золотую медаль в следующих гонках ЧМ

В субботу россиянин завоевал серебро в скиатлоне
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов имеет хорошие шансы завоевать золотую медаль чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

В субботу Большунов занял второе место в скиатлоне. Золото завоевал норвежец Шур Рёте, бронза досталась его соотечественнику Мартину Сундбю.

"Надо поздравить Большунова с медалью серебряного достоинства, по силам было стать первым. Над тактикой финиша надо поработать, за два круга до финиша стоило сохранить силы на финишный рывок, который у Александра есть. Но тогда неизвестно, в каком состоянии подошли бы норвежцы, если бы он не задавал хороший темп. Думаю, в следующих гонках у Большунова будет хороший шанс на золотую медаль", - отметил Крянин.

В воскресенье на чемпионате мира состоится командный спринт, 27 февраля индивидуальная гонка с раздельным стартом на 15 км, 1 марта - эстафета. Завершится мировое первенство 3 марта марафоном на 50 км.

22-летний Большунов завоевал первую медаль на мировых первенствах. Россиянин является бронзовым и трехкратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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