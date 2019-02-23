Виктория Демченко считает серебро этапа Кубка мира в Сочи самым ценным в карьере

СОЧИ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Виктория Демченко назвала серебряную медаль сочинского этапа Кубка мира, завоеванную в субботу, самой ценной наградой в карьере. Об этом 23-летняя спортсменка рассказала ТАСС.

Первой финишировала немка Натали Гайзенбергер, по сумме двух попыток спортсменка показала время 1 минута 40,374 секунды. Демченко уступила победительнице 0,153 секунды. Третьей стала немка Даяна Айтбергер (+0,329).

"Три года назад я была уже здесь второй, но сегодняшнее серебро мне более ценно, - заметила Демченко. - Сезон выдался для меня непростой, мне очень тяжело собираться на заезды, потому что в голове у меня непонятная сумятица, постоянно приходится себя успокаивать. Почему удалось показать здесь высокий результат? С самого начала недели у меня здесь все получалось, катилось хорошо".

Серебро этапа Кубка мира в Сочи сезона-2015/16 было для Демченко первой наградой в карьере, завоеванной на этапах Кубка мира.

"Если говорить про весь сезон в целом, то мне было очень тяжело. В первой его половине у меня все шло по нисходящей и закончилось все серьезным падением в Кёнигзее. Нужно поменять подготовку, считаю", - заключила спортсменка.

Лучшее достижение на домашнем этапе Кубка мира в Сочи россиянки показали в 2016 году, когда Татьяна Иванова заняла первое место, а Демченко финишировала второй.