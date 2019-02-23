Демченко считает, что его дочь выиграла серебро этапа КМ благодаря уверенности в себе

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Саночница Виктория Демченко к концу сезона обрела психологическую уверенность, благодаря чему сумела выиграть серебро этапа Кубка мира в Сочи. Об этом сообщил журналистам отец и тренер спортсменки Альберт Демченко.

Первой финишировала немка Натали Гайзенбергер, по сумме двух попыток спортсменка показала время 1 минута 40,374 секунды. Демченко уступила победительнице 0,153 секунды. Третьей стала немка Даяна Айтбергер (+0,329). Россиянка Екатерина Батурина заняла шестое место (+0,516), Татьяна Иванова - восьмое (+0,628).

"Вика к концу сезона приобрела психологическую стабильность и за счет этого выдает хорошие ровные проезды по трассе. Надеюсь, что в завтрашнем спринте она сможет побороться за золото, потому что старт пока у нее не самое сильное место, но нижнюю часть трассы она выкатывает очень хорошо", - отметил Демченко.

"Сегодня Вика прошла хорошо оба заезда, с минимальными помарками. Но ей надо работать над стартом. Это не позволяет ей выигрывать у Гайзенбергер. Но по всему остальному, если рассматривать сочинский этап, они сравнялись", - заключил отец российской саночницы.

В воскресенье женщины будут бороться за медали в спринтерской гонке.