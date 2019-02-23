Вяльбе считает, что Большунов допустил тактическую ошибку в скиатлоне на чемпионате мира

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов выбрал не самую верную тактику в скиатлоне на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Большунов занял второе место в скиатлоне, золото завоевал норвежец Шур Рёте, бронза досталась его соотечественнику Мартину Сундбю. Россиянин отстал от победителя на 0,1 секунды.

"Немного обидно за Большунова, мне кажется, тактически он немного был неправ, хотя сейчас уже ничего не изменить. Сегодня он так долго лидировал, тащил на себе всех, не слыша ни тренеров, никого, - отметила Вяльбе. - Ему же говорили, подсказывали - смотри по самочувствию. Но это спорт, тут все не так просто, срабатывает и тактика, это не должно звучать как отговорка, но зато у нас есть возможность проанализировать сегодняшние гонки".

"Второе место никак не отразится на психологическом состоянии Большунова. Сегодня позлится, завтра выйдет на старт, и будет все хорошо. Одно дело, если бы он расстроился, сел и плакал, как это делает Клебо. Зато есть над чем подумать, в чем разобраться, в следующий раз будет умнее", - добавила глава ФЛГР.

В женском скиатлоне лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла третье место, золотую медаль выиграла норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Эстберг.

"Очень рада за Непряеву, мы давно в женских индивидуальных гонках не попадали на пьедестал, тем более в такой серьезной гонке, как скиатлон. Надеюсь, что у нее еще будут медали на этом чемпионате мира, - добавила Вяльбе. - Йохауг на сегодняшний день сильнее, чем все остальные, но надо тренироваться и стараться достигать таких же результатов. Сегодня были красивые гонки, и мы счастливы, что завоевали две медали".