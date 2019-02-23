МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит вопрос о сертификации стадиона "Динамо" в понедельник. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.

"Мы запланировали заседание комиссии по сертификации стадиона на понедельник, 25 февраля. Эксперты уже сделали осмотр, оставили определенные замечания. В настоящий момент идет работа по устранению недостатков. В понедельник нам доложат о проведенной работе, и мы планируем вынести решение", - сказал Зорков.

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между "Динамо" и "Спартаком" запланирован на 10 марта, начало в 19:00 мск. Это будет первая игра на стадионе после его реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену, на которой, в частности, можно проводить матчи по хоккею и футболу, с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.