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Боец ММА Муртазалиев заявил, что не принимал допинг

Ранее спортсмен был дисквалифицирован на два года

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев преднамеренно не принимал запрещенные препараты. Об этом он сообщил ТАСС.

В пятницу стало известно, что Муртазалиев дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов на два года.

"Я ничего сам не принимал. Может быть, это могло попасть с пищей или еще как-то. Но я честно сказал, что допинг не принимал", - сказал Муртазалиев.

Пробы, взятые у Муртазалиева 3 октября и 6 декабря 2018 года, дали положительный результат. Американское антидопинговое агентства (USADA) постановило дисквалифицировать бойца на два года. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 3 октября 2018 года. Отмечается, что россиянин выразил согласие с решением USADA.

25-летний Муртазалиев выступает в среднем весе. На счету спортсмена 14 побед (12 досрочно) и два поражения. Первый и единственный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) россиянин провел в сентябре 2018 года. Бой с американцем Си Би Доллоуэем закончился победой Муртазалиева техническим нокаутом во втором раунде.

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