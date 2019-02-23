Боец ММА Муртазалиев заявил, что не принимал допинг

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев преднамеренно не принимал запрещенные препараты. Об этом он сообщил ТАСС.

В пятницу стало известно, что Муртазалиев дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов на два года.

"Я ничего сам не принимал. Может быть, это могло попасть с пищей или еще как-то. Но я честно сказал, что допинг не принимал", - сказал Муртазалиев.

Пробы, взятые у Муртазалиева 3 октября и 6 декабря 2018 года, дали положительный результат. Американское антидопинговое агентства (USADA) постановило дисквалифицировать бойца на два года. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 3 октября 2018 года. Отмечается, что россиянин выразил согласие с решением USADA.

25-летний Муртазалиев выступает в среднем весе. На счету спортсмена 14 побед (12 досрочно) и два поражения. Первый и единственный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) россиянин провел в сентябре 2018 года. Бой с американцем Си Би Доллоуэем закончился победой Муртазалиева техническим нокаутом во втором раунде.