ФК "Сочи" намерен попасть в премьер-лигу по итогам сезона

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" ставит цель по итогам текущего сезона выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Андрей Орлов.

В таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после 24 туров лидирует "Тамбов" (47 очков), далее следуют томская "Томь" (46), курский "Авангард" (42), "Чертаново", "Нижний Новгород" и "Сочи" (по 38). Первые две команды по итогам сезона напрямую выйдут в РПЛ, третья и четвертая команды проведут стыковые матчи с 14-й и 13-й командой РПЛ соответственно.

"Задачи, которые поставлены внутри команды, просты и банальны. У нас осталось 14 игр, мы хотим все их выиграть. Соответственно, если это происходит, мы с большой долей вероятности выйдем в премьер-лигу", - сказал Орлов.

Он подчеркнул, что у команды есть все, чтобы играть в премьер-лиге. "В предыдущих 24 играх мы не набрали достаточное количество очков. Где-то нам фарта не хватило, какие-то свои матчи мы отпустили. Если бы мы набрали на десять очков больше, то занимали бы текущее первое место. Считаю, это был бы справедливый результат", - отметил Орлов.

Пять новичков

"Сочи" презентовал пятерых новичков, которые появились в команде в период трансферного окна. "Во время трансферного окна в команде появилось пять новичков, с их приходом команда стала сильнее, этот фактор поможет нам в оставшейся части сезона. Также поможет то, что команда прошла вместе зимнюю подготовку и лучше готова тактически. Дальнейший тренировочный процесс выстроен, команда у нас хорошая, сезон покажет", - сообщил Орлов.

Он уточнил, что двое новичков являются опытными игроками. "Алан Касаев и Тимофей Маргасов - арендованные футболисты из московского "Локомотива", мы были заинтересованы в услугах этих игроков, это два опытных футболиста, которые уже состоялись, и они должны нам помочь. С Тимофеем мы подписали договор в последний день трансферного окна, были сложные переговоры, ему пришлось пойти на достаточно серьезное понижение зарплаты, чтобы перейти к нам. За это я очень благодарен ему и его агенту, ну и "Локомотиву", конечно, за то, что его отпустили", - подчеркнул спортивный директор.

Остальные новички - молодые, но перспективные футболисты. "Яна Казаева мы взяли как сильного духом футболиста, в Томске его команда побеждала и вырывала трудные матчи, думаю, в этом его большая заслуга. Акмаль Бахтияров и Стивен Альфред - два легионера, молодые и перспективные ребята. Бахтияров считается самым перспективным футболистом Казахстана в своем возрасте, входит в молодежную сборную, Альфред хорошо себя проявил в чемпионате Нигерии, девять голов забил. Потенциал у этих ребят хороший", - уточнил Орлов.

"Сочи" был образован летом 2018 года на основе санкт-петербургского "Динамо". Ближайший матч клуб проведет 3 марта на выезде с командой "Нижний Новгород".