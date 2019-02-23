Конькобежка Качанова назвала ожидаемым третье место в забеге на 1000 м на ЧМ в Херенвене

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Третье место и личный рекорд в первом забеге на дистанции 1000 м на чемпионате мира в спринтерском многоборье не стал неожиданностью для российской конькобежки Дарьи Качановой. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

В субботу в Херенвене стартовал чемпионат мира в спринтерском многоборье. В забеге на 1000 м Качанова обновила личный рекорд на данной дистанции, показав результат 1 минута 14,94 секунды, и заняла третье место. Победу одержала американка Бриттани Боу (1.14,60), второй стала японка Михо Такаги (1.14,82). Россиянки Ангелина Голикова (1.16,11) и Ольга Фаткулина (1.16,48) заняли 10-е и 14-е места соответственно.

"Этот результат нельзя назвать неожиданным все-таки. В целом я довольна бегом и результатом, но есть над чем поработать - и над разгоном, и над финишем, над моими сбоями, которые появляются на фоне усталости", - сказала Качанова.

"Немного тяжеловато, недавно прошел чемпионат мира на отдельных дистанциях, где были все старты, но там не удалось сбегать так, как сейчас, к сожалению. Я настраиваюсь и на второй день, чтобы сбегать там как следует", - добавила спортсменка.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, каждый день спортсмены выходят на две дистанции - 500 и 1000 метров. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов. После двух забегов Качанова занимает пятое место. Турнир завершится в воскресенье.