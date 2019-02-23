СБР заявил, что пропуск Логиновым чемпионата Европы не является организационной ошибкой

Логинов, который идет вторым в общем зачете Кубка мира, после окончания североамериканских этапов прибыл в Минск для подготовки к выступлению в чемпионате Европы. Предполагалось, что в субботу спортсмен выступит в спринте, однако накануне гонки он покинул расположение команды. Председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский заявил, что это было связано с организационным просчетом руководства, которое не внесло биатлониста в заявку на турнир.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Причиной пропуска лидером сборной России Александром Логиновым чемпионата Европы по биатлону стала не организационная ошибка, а совместное решение спортсмена и главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева. Об этом ТАСС по телефону рассказал руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов.

"В информационном поле возникло недопонимание в связи с неучастием Логинова в спринтерской гонке на чемпионате Европы, - сказала Бойцов. - Его участие в турнире не планировалось изначально, однако по просьбе личного тренера Александра Касперовича было принято решение предоставить ему возможность пробежать одну-две гонки, если он будет готов выйти на старт".

"Вчера, после тренировки, спортсмен по согласованию с главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым принял решение не стартовать в спринте, о чем уведомил своего личного тренера. Логинов был включен в расширенную заявку на турнир и мог выйти на старт вместо Никиты Поршнева", - добавил собеседник агентства.

Кугаевский заявил, что руководство СБР не учло, что индивидуальная квота Логинова как действующего победителя чемпионата Европы в пасьюте не распространяется на спринт. "Хованцев прекрасно был осведомлен об этом, поэтому подобная интерпретация неверна", - заметил Бойцов.