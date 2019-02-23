Конькобежец Кулижников признался, что важно было выступить аккуратно в первый день ЧМ

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников аккуратно пробежал на первых двух дистанциях на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в голландском Херенвене. Об этом он заявил ТАСС.

Кулижников занял третье место в забегах на 500 и 1000 м и занимает первое место после стартового дня соревнований.

"Кто-то бежит 500 м, кто-то - тысячу, а я где-то средне. На 500 м где-то мог побыстрее бежать, ускориться, но понимал, что мне этого хватит, учитывая расклад сил, а на 1000 м я немного прибавил, потому что эта дистанция у меня немного отстает от 500 м. Я пробежал ровно, и вот я первый, потому что понимаю, что награждают после четырех дистанций, это приходит с опытом. Первый день можно так, а потом добавлять и добавлять, а там как получится", - заявил Кулижников.

В забеге на 1000 м между Кулижниковым и голландцем Каем Вербаем чуть не случилось столкновение на повороте. "Я бежал с чемпионом мира, поэтому думал - покажу парню, что к чему, а он сзади плетется, и получилось так, что я вышел впереди него. По правилам я должен вперед него пройти, тем самым он мне уступает и теряет всю скорость, хотя я этого вообще не хотел. Грубо говоря, из-за этого Вербай вылетает с соревнований, он показал не те секунды, которые может, ему уже не стать победителем и даже призером", - рассказал Кулижников.

На дистанции 500 м Кулижников бежал вместе с партнером по команде, чемпионом мира 2019 года на отдельных дистанциях Русланом Мурашовым. "Мы же друзья, тут ничего такого не было, было даже спокойнее. На 500 м второй малый поворот - это не так просто, и незачем вкладывать все силы, я понимал, что нормально бегу, поаккуратничал и теперь думаю о завтрашнем дне", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, каждый день спортсмены выходят на две дистанции - 500 и 1000 метров. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов. Турнир завершится в воскресенье.