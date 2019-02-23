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Конькобежец Кулижников признался, что был обижен сам на себя после неудачи на ЧМ в Инцелле

На турнире в Германии лидер сборной России выиграл только бронзу в командном спринте
Павел Кулижников AP Photo/Peter Dejong
Описание
Павел Кулижников
© AP Photo/Peter Dejong

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников был обижен сам на себя после неудачно проведенного чемпионата мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

На турнире в Германии Кулижников в составе сборной России выиграл бронзу в командном спринте, а на "профильных" дистанциях 500 м и 1000 м не смог побороться за медали. В субботу в голландском Херенвене стартовал чемпионат мира в спринтерском многоборье, после первого дня соревнований Кулижников занимает первое место.

"Был обижен сам на себя, этот нерв тебя все время задевает. Что с ним делать? Просто перебарываешь его, говоришь себе - ну, ладно, хватит. Потом как-то перестраиваешься и говоришь себе - давай стремиться дальше. Я сюда [в Херенвен] приехал не побеждать, а показать свой уровень и спокойно сбегать, не более того", - сказал Кулижников.

Чемпионат мира в Херенвене завершится в воскресенье.

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