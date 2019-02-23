Никитина стала первой российской скелетонисткой, выигравшей Кубок мира

Заключительный этап Кубка мира проходит в Калгари. 26-летняя спортсменка заняла пятое место, ее ближайшая преследовательница немка Тина Херманн стала первой. В общем зачете Никитина набрала в итоге 1663 очка, Херманн - 1597, третьей стала канадка Мирале Рахнева (1396). Победительница двух последних Кубков мира немка Жаклин Лёллинг, являвшаяся до этапа в Калгари главной соперницей Никитиной, вынуждена была покинуть Канаду и вернуться на родину по семейным обстоятельствам.

Кубок мира по скелетону среди женщин проводится с сезона-1996/97. Российские спортсменки ни разу не попадали в тройку призеров в личном зачете по итогам сезона. В прошлом сезоне Никитина остановилась в шаге от попадания в призовую тройку, завершив сезон четвертой в общем зачете, до этого лучшим результатом среди российских скелетонисток было девятое место, которое заняла Светлана Трунова в сезоне-2009/10. Никитина стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону, первым стал Александр Третьяков, который добился подобного достижения в сезоне-2008/09.

Также Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира (2016), а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017). В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Никитиной на ОИ-2014 и пожизненно отстранить спортсменку от участия во всех Олимпиадах, однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил наказание. Никитина и ряд других российских скелетонистов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на ОИ-2018, однако МОК не пригласил этих спортсменов на Игры в Пхёнчхане.

В воскресенье станет известен обладатель Кубка мира в мужском зачете. На данный момент лидирует Третьяков (1494 очка). Второе место занимает южнокореец Юн Сун Бин (1455), третье - россиянин Никита Трегубов (1345). В общей сложности за первое место в общем зачете поборются пять спортсменов. Третьякову для победы в общем зачете достаточно занять место не ниже четвертого.