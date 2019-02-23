Чабан: Никитина победила в общем зачете КМ по скелетону, сумев пережить пропуск Олимпиады

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу в общем зачете Кубка мира благодаря тому, что смогла пережить прошлые невзгоды, в том числе пропуск Олимпийских игр 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Заключительный этап Кубка мира по скелетону у женщин прошел в Калгари. По итогам соревнований 26-летняя спортсменка в общем зачете стала недосягаемой для своей ближайшей преследовательницы немки Тины Херманн. В общем зачете Никитина набрала в итоге 1663 очка, Херманн - 1597, третьей стала канадка Мирале Рахнева (1396). Российские спортсменки ранее ни разу не попадали в тройку призеров в личном зачете по итогам сезона.

"Мы очень рады, что Лена с честью выдержала этот марафон и стала первой, войдя в историю российского скелетона. Сегодняшний заезд ей немного не удался по причине того, что у нее было очень мало спусков на этой трассе, но в целом, она, конечно, большая молодчина, - сказал Чабан. - Как вы помните, в прошлом сезоне ей пришлось пережить много неприятных минут, Лена вынужденно пропустила Олимпиаду, ее не допускали до этапа Кубка мира. Но она сумела все это перебороть в себе, выкинуть из головы все прошлые невзгоды и войти в новый сезон с чистой головой, и это тоже помогло ей уверенно лидировать по ходу всего сезона".

"Но расслабляться нам пока еще рано. Совсем скоро в Уистлере пройдет чемпионат мира. И мы надеемся, что и на главном старте сезона Никитина сумеет проявить себя и стать сильнейшей скелетонисткой мира", - добавил специалист.

Мировое первенство по бобслею и скелетону в Уистлере пройдет с 1 по 9 марта.