СМИ: спортивный директор ФК "Рома" Мончи может перейти в "Арсенал"

ТАСС, 23 февраля. Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Рома" Рамон Мончи может занять аналогичный пост в английском "Арсенале" после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Marca.

По информации источника, соглашение Мончи с римским клубом истекает в июне нынешнего года, после чего 50-летний специалист намерен перейти на работу в "Арсенал".

Ранее Мончи на протяжении 17 лет занимал должность спортивного директора в испанской "Севилье", в которой с 2013 по 2016 год работал нынешний наставник "Арсенала" Унаи Эмери. За этот период испанский клуб три раза подряд выигрывал Лигу Европы.

"Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе лондонского клуба 50 очков после 26 матчей.