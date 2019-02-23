Никитина считает, что недопуск на ОИ-2018 помог ей стать сильней и выиграть Кубок мира

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина, ставшая в субботу обладательницей Кубка мира сезона-2018/19, считает, что ситуация с пропуском зимних Олимпийских игр 2018 года отразилась на ее настрое на нынешний сезон. Об этом она рассказала ТАСС.

26-летняя Никитина стала первой российской скелетонисткой, выигравшей Кубок мира. В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Никитиной на Олимпиаде-2014 в Сочи и пожизненно отстранить спортсменку от участия во всех Олимпиадах, однако позднее Спортивный арбитражный суд отменил наказание. Никитина и ряд других российских скелетонистов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на Играх 2018 года, однако МОК не пригласил этих спортсменов на Игры в Пхёнчане.

"Я еще до конца не верю в то, что мне удалось сделать это, - сказала Никитина. - Последняя гонка меня немного расстроила, и только Кубок мира мне сгладил эти отрицательные эмоции, я все позабыла сразу. Тем более, когда меня все здесь поздравили с этим успехом, хотя соперницы еще раньше понимали, что у меня очень много шансов стать первой в общем зачете. Но когда я выходила сегодня на старт, то вообще не думала о том, что очень близка к победе в Кубке мира, я настраивала себя на то, чтобы хорошо проехать".

"Я думаю, что очень сложный прошлый сезон помог мне стать первой по итогам Кубка мира в этом сезоне. Все те неприятности, включая пропуск Олимпиады, отразились на моем настрое и только подзадорили. Теперь для меня главное в том же духе двигаться дальше. Я надеюсь, что мне хватит сил хорошо подготовиться к чемпионату мира, сейчас я несколько дней отдохну, а потом с новыми силами в бой", - добавила спортсменка.

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира (2016), а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017). Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в канадском Уистлере с 1 по 9 марта.