Канарейкин: "Локомотив" может обыграть ЦСКА и СКА в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" может преподнести сенсацию и обыграть московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение в ходе мероприятия в рамках "Бесценной лиги" Mastercard и КХЛ высказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

В пятницу завершился регулярный чемпионат КХЛ. Первое место по его итогам занял ЦСКА. В первом раунде плей-офф, который начнется 25 февраля, между собой сыграют "Локомотив" - "Сочи", "Йокерит" - "Динамо", "Металлург" - "Салават Юлаев", "Авангард" - "Ак Барс", ЦСКА - "Витязь", СКА - "Спартак", "Автомобилист" - "Трактор" и "Барыс" - "Торпедо".

"В последние годы ЦСКА в регулярном чемпионате показывает победную игру, будем ждать, что произойдет в плей-офф. Команда строится уже много лет, у клуба хорошие возможности по бюджету. По тому, как работает селекционная служба, мы видим, что берутся качественные игроки. Давно назревает большая победа, но она пока не приходит к ЦСКА, посмотрим, как они решат эту задачу в этом году", - сказал Канарейкин.

"Команды, которые изначально являлись претендентами на попадание в плей-офф, туда попали. Можно отметить уверенную и хорошую игру "Автомобилиста" и победу в Восточной конференции. Будем надеяться, что в решающих стадиях мы увидим качественный хоккей", - добавил он.

Канарейкин отметил, что фаворита Кубка Гагарина пока определить сложно. "По последним играм многие команды выглядят как равные. На Востоке в первом раунде будет сразу две интереснейшие пары: "Металлург" - "Салават Юлаев" и "Авангард" - "Ак Барс". Что касается Запада, то здесь будет интересная пара "Йокерит" - "Динамо". СКА, ЦСКА и "Локомотив" должны уверенно проходить своих соперников. Я жду хорошей игры в плей-офф от "Локомотива", думаю, что молодые ярославские хоккеисты должны стрельнуть и преподнести сенсацию, обыграть армейские коллективы", - считает эксперт.

Канарейкин, выступавший за "Спартак" с 1972 по 1979 год, отметил, что не верит в перспективы красно-белых в плей-офф. "Спартак" совершенно не радует, не видно за счет чего команда собирается играть в плей-офф. Глобальных перемен со сменой тренера я не увидел, "Спартак" и в прошлом году попал в плей-офф, и в этом. Но по бюджету и составу команда должна проходить в эту стадию без вопросов", - заключил Канарейкин.

О "Бесценной лиге"

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных активностях. Победители получают главную награду, "Бесценный Трофей", - возможность выйти на лед вместе с любимым хоккеистом, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться с хоккеистами любимых клубов и легендарными тренерами.