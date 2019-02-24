Васильев: серебро чемпионата Европы придаст уверенности биатлонисту Елисееву перед ЧМ

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Серебряная медаль чемпионата Европы в гонке преследования придаст уверенности биатлонисту Матвею Елисееву на предстоящем чемпионате мира в Эстерсунде. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В воскресенье российский биатлонист Матвей Елисеев занял второе место в гонке преследования на чемпионате Европы в Минске. Победителем стал норвежец Тарьей Бё, третье место занял его соотечественник Ховард Богетвейт.

"Очень порадовал результат Матвея Елисеева, особенно тот факт, что спортсмен проанализировал и сделал работу над ошибками в плане стрельбы. За четыре огневых рубежа он допустил лишь один промах, награда тому заслуженная серебряная медаль. Мы все прекрасно знаем, что он обладает хорошим ходом, но ему нужно было подтянуть стрельбу, что он и сделал. Думаю, что этот результат придаст ему уверенности на предстоящем чемпионате мира", - сказал Васильев.

Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.