Павличенко завоевал золото на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи, Репилов - второй

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко выиграл соревнования на этапе Кубка мира в Сочи.

По сумме двух попыток Павличенко показал результат 1 минута 43,867 секунды. Второе место занял другой россиянин, Роман Репилов (+0,434). Третьим стал итальянский спортсмен Доминик Фишналлер (+0,460).

Россиянин Максим Аравин занял четвертое место (+0,574), Александр Степичев - пятое (+0,592), Александр Горбацевич - 24-е (+5,086).

Павличенко выиграл второй этап Кубка мира подряд и третий в сезоне. 27-летний саночник возглавил общий зачет Кубка мира (688 очков), на втором месте Репилов (633), на третьем - немец Йоханнес Людвиг (630), ставший в Сочи 12-м.

Заключительный в сезоне этап Кубка мира по санному спорту завершится в воскресенье, когда состоятся спринты у женщин, мужчин и в санях-двойках, а также эстафета.