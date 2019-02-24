Саночник Павличенко посвятил победу на этапе КМ в Сочи тестю и личному тренеру

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Семен Павличенко, выигравший личную гонку на сочинском этапе Кубка мира по санному спорту, заявил, что дарит победу своему тестю Александру Ивановичу, а также личному тренеру Эдуарду Бурмистрову. Об этом Павличенко сообщил журналистам.

По сумме двух попыток Павличенко показал результат 1 минута 43,867 секунды. Второе место занял другой россиянин, Роман Репилов (+0,434). Третьим стал итальянский спортсмен Доминик Фишналлер (+0,460).

Павличенко выиграл второй этап Кубка мира подряд и третий в сезоне. 27-летний саночник возглавил общий зачет Кубка мира (688 очков), на втором месте Репилов (633), на третьем - немец Йоханнес Людвиг (630), ставший в Сочи 12-м.

"Теща Лариса Валерьевна мне вчера сказала: "Семен, надо завтра побеждать, давай работай". На мое заявление, что я верю в победу, она ответила следующее: "Ты не должен верить, ты должен знать". Вот я и постарался, тем более что у тестя Александра Ивановича вчера был день рождения, сегодня - у моего личного тренера (Эдуарда Бурмистрова - прим. ТАСС). Крутая победа и хороший подарок", - считает Павличенко.

"Второй заезд был просто крутой, я получил от него большое удовольствие. Конечно, можно было и еще чуть-чуть быстрей проехать. Очень приятно было выступать при такой поддержке болельщиков, среди которых были моя жена и дети", - сказал победитель.

Заключительный в сезоне этап Кубка мира по санному спорту завершится в воскресенье, когда состоятся спринты у женщин, мужчин и в санях-двойках, а также эстафета.