{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Виктория Демченко завоевала золото в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи

Второй стала немка Даяна Айтбергер, третье место заняла Натали Гайзенбергер.
Виктория Демченко Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Виктория Демченко
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Виктория Демченко заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

Второй стала немка Даяна Айтбергер (отставание - 0,104), третье место заняла ее соотечественница Натали Гайзенбергер (+0,137). Россиянка Екатерина Батурина заняла десятое место (+0,582), Татьяна Иванова - 11-е (+0,607).

Ранее в субботу Демченко завоевала серебро на этапе в Сочи в личных соревнованиях.

В общем зачете первое место заняла Гайзенбергер (1052 очка), второй стала немка Юлия Таубитц (793), третьей - американка Саммер Бритчер (637). Иванова заняла пятое место (592), Демченко (420) - девятое, Батурина (408) - 11-е, Екатерина Катникова (287) - 16-е.

Заключительный в сезоне этап Кубка мира по санному спорту завершится в воскресенье эстафетой. 

Хованцев: состав сборной России по биатлону на ЧМ будет назван до 2 марта
В воскресенье в Минске завершился чемпионат Европы, который был заключительным стартом перед мировым первенством
Читать полностью