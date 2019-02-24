Виктория Демченко завоевала золото в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Виктория Демченко заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

Второй стала немка Даяна Айтбергер (отставание - 0,104), третье место заняла ее соотечественница Натали Гайзенбергер (+0,137). Россиянка Екатерина Батурина заняла десятое место (+0,582), Татьяна Иванова - 11-е (+0,607).

Ранее в субботу Демченко завоевала серебро на этапе в Сочи в личных соревнованиях.

В общем зачете первое место заняла Гайзенбергер (1052 очка), второй стала немка Юлия Таубитц (793), третьей - американка Саммер Бритчер (637). Иванова заняла пятое место (592), Демченко (420) - девятое, Батурина (408) - 11-е, Екатерина Катникова (287) - 16-е.

Заключительный в сезоне этап Кубка мира по санному спорту завершится в воскресенье эстафетой.