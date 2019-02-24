Лыжница Непряева назвала провалом свое выступление с Белоруковой в командном спринте на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Четвертое место российских лыжниц в командном спринте на чемпионате мира в Зефельде является провальным результатом. Такое мнение журналистам высказала Наталья Непряева, которая в составе сборной России бежала гонку вместе с Юлией Белоруковой.

Первое место заняла команда Швеции. Вторыми стали словенки, третьими - норвежки.

"Придется забыть эту гонку и настраиваться на другие, в том числе и большую эстафету, в которой у нас тоже, я считаю, достаточно высокие шансы, - сказала Непряева. - Конечно, очень обидно, но это спорт".

"С Юлией еще не успели поговорить, она очень сильно расстроилась, как и я. Это наш общий провал, можно его так назвать с полной уверенностью", - добавила она.

Непряева перед последней передачей лидировала в гонке, финишировала - Белорукова. "Что касается расстановки по этапам, то со мной это никто не обсуждал, просто поставили перед фактом", - заметила Непряева.

Также спортсменка отметила, что ей не очень понравилось скольжение лыж во время гонки.