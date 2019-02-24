Никитин: победа ХК ЦСКА над "Витязем" в регулярном чемпионате не вводит нас в заблуждение

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Крупная победа ЦСКА над "Витязем" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не отразится на настрое красно-синих перед первым раундом плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В первом раунде ЦСКА встретится с "Витязем", первый матч пройдет 26 февраля на "ЦСКА-Арене". Последняя встреча команд в регулярному чемпионате состоялась 18 февраля в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 6:1.

"Последняя победа над "Витязем" в регулярном чемпионате никого не вводит в заблуждение. У нас первые три игры в "регулярке" прошли очень упорно, мы все прекрасно понимаем, - отметил Никитин. - Все игроки у нас здоровы, все в строю, готовились так, как планировали. Никита Нестеров тренируется по полной программе, надеемся, что он появится в ближайших играх".

"Все самое главное начинается послезавтра. До первого матча еще два дня, так что пока не будем загадывать, кто из вратарей начнет этот раунд плей-офф", - добавил Никитин.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, набрав 106 очков в 62 матчах. "Витязь" занял восьмое место в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 63 встречах.