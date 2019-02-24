Хованцев: состав сборной России по биатлону на ЧМ будет назван до 2 марта

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира будет назван до 2 марта. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Анатолий Хованцев.

В воскресенье в Минске завершился чемпионат Европы, который был заключительным стартом перед мировым первенством. На турнире россияне завоевали пять медалей турнира (два золота, два серебра, одна бронза). С 25 февраля по 5 марта российские биатлонисты проведут подготовительный сбор в Санкт-Петербурге.

"Состав на чемпионат мира будет назван к концу сбора в Санкт-Петербурге. Я думаю, что до 2 марта мы должны его объявить, а 5 марта мы вылетаем в Эстерсунд", - сказал Хованцев.

Тренер рассказал, в каких гонках на чемпионате мира выступит занимающий второе место в общем зачете Кубка мира Александр Логинов. "Все будет зависеть от его состояния. Мы рассчитываем на то, что он побежит индивидуальную гонку, спринт и масс-старт, а также мужскую эстафету. Участие в сингл-миксте и смешанной эстафете больше будет зависеть от его желания и состояния", - подчеркнул Хованцев.

Чемпионат мира в шведском Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.