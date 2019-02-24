Финский волейбольный тренер Саммельвуо планирует получить гражданство РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо планирует получить российское гражданство. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор кемеровского волейбольного клуба "Кузбасс" Сергей Ломако.

"Саммельвуо действительно является кандидатом на пост главного тренера сборной России, - сказал Ломако. - У него есть планы получить российское гражданство, он хотел бы это сделать".

Саммельвуо свободно говорит на русском языке. Он возглавляет "Кузбасс" с 2016 года, а также сборную Финляндии по волейболу.

Решение о новом главном тренере сборной России будет принято президиумом Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) 1 марта.