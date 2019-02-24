Тарасова уверена в справедливом решении тренерского совета по составу на ЧМ

В пятницу в Великом Новгороде завершился финал Кубка России - последний турнир перед распределением путевок на мировой чемпионат. Главный вопрос, который стоял перед специалистами ФФККР, - просмотр основных претенденток на третью путевку в женском одиночном катании - Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не сомневается, что тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) примет справедливое решение относительно окончательного состава сборной на чемпионат мира. Об этом она рассказала ТАСС.

Победительницей турнира стала Медведева, хотя в произвольной программе сильнее оказалась Туктамышева. Победе Туктамышевой помешали ошибки в короткой программе, где она упала с основного элемента, тройного акселя, и была только четвертой.

"Одна хорошо каталась и прыгала без ошибок в короткой программе, другая хорошо все отпрыгала в произвольной. Конечно, сейчас вокруг этого результата создается очередной ажиотаж. И в нем, к сожалению, никто не замечает, как вся эта ситуация напоминает Игры в Пхёнчхане, где Женя практически при таком же раскладе, как и Лиза Туктамышева, проиграла Олимпийские игры - проиграла короткую программу, причем не ошибаясь, не падая", - сказала Тарасова.

"В Пхёнчхане короткую программу хорошо откатала Алина Загитова, и судьи поставили ей больше баллов. Женя же выиграла произвольную, но результат короткой ей стоил дорого. Женя тогда проиграла балл, и никто не обвинял судей. Мне кажется, что всем нужно немного успокоиться, тренерскому совету и так будет непросто, он за справедливость и спортивный принцип, который определяется результатами соревнований", - добавила она.

Чемпионат мира пройдет пройдет в Японии 18-24 марта.