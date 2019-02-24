Вяльбе считает, что к Крамеру есть вопросы по подготовке лыжницы Белоруковой к ЧМ

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Подготовка российской лыжницы Юлии Белоруковой к чемпионату мира вызывает вопросы. Об этом ТАСС сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Сборная России заняла четвертое место в женском командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Российскую команду представляли Наталья Непряева и Юлия Белорукова. Непряева назвала это выступление провалом.

"Безусловно, это неудачное выступление, но слово провал я бы не стала употреблять, все-таки мы не десятые из десяти были, а четвертые, но тем не менее обидно, - сказала Вяльбе. - У Натальи с лыжами все было в порядке, а у Юлии помимо лыж у нее самой были проблемы. Хоть она и сказала, что у нее хорошее самочувствие, но по ее движениям я не видела, чтобы она была той Юлей, которой может быть. Так что здесь к [тренеру сборной России Маркусу] Крамеру тоже есть вопросы по поводу подготовки Юли".

Сборная России заняла второе место в мужском командном спринте классическим стилем. Российскую команду представляли Александр Большунов и Глеб Ретивых.

"В этой ситуации это, безусловно, удачный результат, мы видим на самом деле, что сейчас [норвежца Йоханнеса] Клебо никто не может обыграть в спринте. Но в целом мы рады, все же были опасения: Глеб Ретивых первый раз на чемпионате мира выступает в командном спринте, тут не только за себя ответственность, но он замечательно провел свою гонку. Саша-то, понятно, красавец, я считаю, что это просто суперзамечательный чемпионат для него. Хочется, конечно, и ему, и всем нам, чтобы он наконец-то золото добыл, но в принципе мужской сборной я довольна".

Изначально в гонке планировалось участие Сергея Устюгова, однако он сам отказался от выступления, заявив журналистам, что не заслужил права участвовать в командном спринте. "У меня никаких сожалений по этому поводу нет, я даже не хочу думать об этом и сравнивать. Если человек отказывается бежать эстафету, значит, лучше он бы точно не пробежал", - отметила Вяльбе.