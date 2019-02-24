Лыжник Большунов заявил, что победы Клебо его в хорошем смысле слова бесят

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов заявил, что успехи норвежца Йоханнеса Клебо его в хорошем смысле слова бесят. Об этом он сказал в беседе с журналистами после командного спринта на чемпионате мира в Зефельде.

Большунов в паре с Глебом Ретивых в воскресенье занял второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира. Первое место заняла команда Норвегии, в составе которой выступал Клебо. Для 22-летнего норвежца это золото стало вторым на турнире: в четверг он победил в личном спринте.

"Расстроен, что не удалось обогнать Клебо, - сказал Большунов. - Можно было бороться, но он накатил на большой скорости и образовавшийся отрыв до финиша не изменился. Как отношусь к его победам? Меня он частенько бесит, в хорошем смысле слова".

Клебо на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевал три золотые награды, Большунов стал четырехкратным призером Игр.

Ретивых отметил, что в командном спринте финишный рывок норвежца доставил им неприятностей. "Когда-то его результаты раздражают, когда-то спокойно относишься. Но сегодня, думаю, он нас "выбесил", - сказал Ретивых.