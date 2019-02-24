Уланов: "Спартак" сделал выводы из результатов последних матчей регулярного сезона КХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Тренерский штаб и игроки "Спартака" сделали выводы из последних матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал тренер красно-белых Игорь Уланов.

"Спартак" занял седьмое место в Западной конференции, набрав 64 очка в 62 встречах. Команда потерпела восемь поражений в последних девяти матчах регулярного чемпионата.

"На последние результаты обращать внимания не стоит, мы сделали выводы, посмотрели, над чем поработать, и сейчас занимаемся подготовкой к плей-офф. Наверно, ребята немного расслабились, когда узнали, что попали в плей-офф, подсознательно уже готовились к решающим матчам", - сказал Уланов.

В первом раунде плей-офф "Спартак" сыграет с петербургским СКА. Первый матч пройдет 26 февраля в Санкт-Петербурге. Московская команда домашние матчи плей-офф проведет на "ЦСКА-Арене", которая находится на территории комплекса "Парк легенд".

"В СКА играет целый набор талантливых хоккеистов, начиная от вратарской линии и заканчивая нападением. У них приличная команда, в которой много талантливых и опытных игроков - Дацюк, Белов и другие хоккеисты с большим авторитетом. Команда много играет в нападении, у них это довольно прилично получается, немного послабее в зоне обороны, потому что это атакующая команда. Будем с этим бороться, ставить их в некомфортные условия, играть с ними нужно очень грамотно", - отметил Уланов.

"Довольны, что в плей-офф нашей домашней ареной остался "Парк легенд". Это наша раздевалка, болельщики тут уже все знают, нам будет очень приятно играть здесь, - добавил специалист. - Настроение у команды боевое, некоторые ребята не играли в плей-офф, для них это будет что-то новое. Но первый плей-офф, в котором ты участвуешь, всегда оставляет незабываемые чувства".