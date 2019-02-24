Бывший футболист "Спартака" де Зеув признался в желании побывать на "Открытии-Арене"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" голландец Деми де Зеув сказал, что желает посетить домашний стадион команды "Открытие-Арену". Об этом он сказал ТАСС на Кубке легенд имени Константина Еременко в Москве.

"Я хотел поехать на чемпионат мира, но жена была беременна и не получилось вновь посетить Россию. Только видел новый стадион "Динамо", но очень хочется побывать в следующий раз на "Открытие-Арене", - заявил футболист. - Знаю, что у "Зенита" потрясающий новый стадион, и если там состоится финал Лиги чемпионов, то буду рад получить приглашение на матч. Считаю, что строительство новых стадионов к чемпионату мира в России - это огромный шаг вперед, потому что, когда мы играли в "Лужниках", зрителей было не всегда много и они были очень далеко от поля, из-за чего не всегда чувствовалась поддержка трибун".

Чемпионат мира в России прошел в 2018 году, к матчам турнира были построены и реконструированы 12 футбольных арен.

"Касательно меньшей посещаемости матчей в России, чем в тех же Нидерландах, то я думаю, что тут проблема в футбольной культуре. Русские любят футбол, но, возможно, стоимость билетов слишком высокая. Хотя, насколько я знаю, новый стадион "Спартака" заполняется почти всегда, что очень приятно", - добавил де Зеув.

Кубок легенд - традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года, а с 2011 года носящий имя игрока в мини-футбол Константина Еременко. В соревнованиях принимают участие именитые футболисты прошлого старше 35 лет, выступавшие за национальную сборную. Де Зеув играл в составе сборной Нидерландов в 2007-2010 годах, "Спартака" - 2011-2014 годах.

"Это мой первый Кубок легенд, организация на достаточном уровне, приятно приехать, увидеть старых друзей, хотя не со всеми получается до сих пор поддерживать контакт. Не могу сказать, что сегодня было много зрителей на стадионе, на месте организаторов я бы сделал бесплатный вход для детей, потому что сегодня их поддержка была особенно чувствительна. Не был в России 5-6 лет, со времен выступления за "Спартак", были свои дела, семья и не особо получалось. Из знакомых по "Спартаку" встретился и пообщался с Тихоновым, который тогда был ассистентом, а также с [бывшим игроком "Динамо" Кевином] Кураньи", - сказал бывший полузащитник московского клуба.