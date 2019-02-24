Кириленко назвал триллером отборочный матч КМ по баскетболу Россия - Финляндия

ПЕРМЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал настоящим триллером заключительный матч отборочного турнира Кубка мира 2019 года, в котором сборная России обыграла команду Финляндии. Об этом Кирилленко рассказал ТАСС.

Сборная России обыграла финнов со счетом 91:76 и вышла в финальную часть Кубка мира. Встреча прошла в Перми.

"Команда сделала невероятное. Матч получился настоящим триллером. Рад, что у нас появилась команда, которая справилась со всеми трудностями. Приятно, что те шаги, которые мы [РФБ] делаем, отражаются в результат", - отметил Кириленко.

"По потенциалу наша команда может бороться за медали Кубка мира. Вспомните Евробаскет-2017. До начала турнира в нас тоже не верили и смеялись", - добавил глава РФБ.

Кубок мира (новое название чемпионата мира) пройдет в Китае с 30 августа по 15 сентября.