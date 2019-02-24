Решетников: российские баскетболисты победили финнов благодаря болельщикам

ПЕРМЬ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пермь является баскетбольным регионом, и во многом благодаря местным болельщикам сборная России одержала победу над командой Финляндии и вышла в финальную стадию Кубка мира 2019. Об этом ТАСС заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 91:76 в заключительном матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года и вышла в финальную часть. Встреча прошла в Перми.

"Пермь вообще спортивный регион, но баскетбол - это наш флаг. Это болельщики, детский и студенческий баскетбол, - сказал Решетников. - Посмотрите, какие болельщики в Перми - во многом благодаря им была одержана победа на финнами".

"В Перми есть баскетбольный фундамент, и мы его будем продолжать улучшать", - добавил Решетников.

Российские баскетболисты завоевали третью путевку от группы K, гарантирующую участие в Кубке мира. В активе россиян восемь побед и четыре поражения. Финны с шестью победами и шестью поражениями стали четвертыми. Из этой группы в финальную часть также вышли команды Франции и Чехии.