СМИ: футболист Ракитич не намерен уходить из "Барселоны"

ТАСС, 24 февраля. Хорватский футболист Иван Ракитич заявил, что не планирует уходить из испанской "Барселоны" в ближайшее время. Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

"У меня еще три года по контракту, я хочу остаться. Мне приятно, что большие клубы хотят видеть меня у себя - если это действительно так, конечно. Но я вижу себя только в "Барселоне", - сказал 30-летний полузащитник.

Ранее сообщалось, что в попытку приобрести Ракитича предпринимал итальянский "Интер". Согласно данным La Gazzetta dello Sport, "Интер" предложил за хорвата €35 млн, но представители "Барселоны" ответили, что клуб согласен на переговоры, только если сумма станет на €10 млн больше.

Ракитич выступает за испанский клуб с 2014 года. Хорват провел за клуб 250 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 33 голевые передачи.