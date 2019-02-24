Сборная Германии стала первой в командном турнире в прыжках на лыжах с трамплина на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии в составе Карла Гайгера, Рихарда Фрайтага, Штефана Лайхе и Маркуса Айзенбихлера одержала победу в командном турнире в прыжках на лыжах с большого трамплина (HS 130) на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

Немецкие спортсмены по сумме двух попыток (восьми прыжков) показала результат 987,5 очков. Вторыми стали представители Австрии (930), третьими - японцы (920,2). Сборная России в составе Дениса Корнилова, Дмитрия Васильева, Романа Трофимова и Евгения Климова не смогла квалифицироваться во вторую попытку и заняла девятое место (370,9).

Гайгер, Фрайтаг и Лайхе являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Айзенбихлер ранее на турнире завоевал золото в личных соревнованиях на большом трамплине.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зефельде завершится 3 марта.