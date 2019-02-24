Боец Ян не выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

В субботу Ян на турнире UFC в Праге единогласным решением судей победил американца Джона Додсона.

"Мы очень довольны выступлением, - сказал Абдрахманов. - Додсон - опытный и неудобный соперник, никому из топов не удавалось побеждать его убедительно, что, как мне кажется, получилось у Пети. Теперь некуда спешить, ждем кого-то, кто выше в рейтинге, дальше - больше. Ян точно не выступит в Санкт-Петербурге".

Менеджер также добавил, что Ян не получил травм в поединке.

Турнир UFC пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля. В активе Яна 12 побед (5 досрочно) и одно поражение.