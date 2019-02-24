Фигурист Коляда выиграл международный турнир в Таллине

ТАСС, 24 февраля. Российский фигурист Михаил Коляда завоевал золотую медаль на международном турнире Tallink Hotels Cup, который прошел в эстонском Таллине. По сумме двух программ россиянин набрал 233,75 балла.

Второе и третье место заняли эстонские фигуристы. Серебро выиграл Александр Селевко (201,08), бронзу - Даниэль-Алберт Науритс (196,95).

В соревнованиях женщин победила эстонка Эве-Лотте Клибус, набравшая 152,23 балла. Второй стала россиянка Анастасия Коломиец (148), третьей - финка Вера Столт (136,53). В турнире юниорок первое место заняла эстонка Нина Петрокина (144,76), второе - россиянка Анастасия Самофалова (131,38), третье - Арина Сомова из Латвии (127,21).

24-летний Коляда дважды становился бронзовым медалистом чемпионатов Европы, на его счету также бронза чемпионата мира. В 2018 году россиянин завоевал серебро в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхёнчхане.