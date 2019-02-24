Носов: российские баскетболисты неудачно начали матч с финнами, но смогли переломить игру

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу неудачно провела начало заключительного матча отборочного турнира Кубка мира 2019 года против команды Финляндии, но смогла переломить ход игры. Такое мнение ТАСС высказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира по баскетболу Виталий Носов.

В воскресенье сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 91:76 и вышла в финальную часть турнира. Встреча прошла в Перми.

"Я горжусь Сергеем Базаревичем, он смог из ребят, которые в основном сидят на скамейке в своих клубах, создать коллектив, который выходит на чемпионат мира. Горжусь Воронцевичем, Кулагиным, Антоновым, Хвостовым и всеми остальными парнями, которые сегодня выходили на площадку. Несмотря на то, что они неудачно начали матч, они продолжали гнуть свою линию и смогли переломить ход встречи", - отметил Носов.

"Прежде чем говорить о перспективах команды на Кубке мира, надо дождаться результатов жеребьевки. На турнире достаточно мощных и сильных сборных, включая команду США. Но я всегда верю, что российская сборная способна выиграть медали, тем более что на последнем чемпионате Европы Базаревич остановился в шаге от медали. У нас замечательный тренер и с его помощью, не знаю как, но мы должны попробовать побороться за медали", - считает Носов.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что российские баскетболисты должны получать больше игрового времени в матчах Единой лиги ВТБ. "Если мы хотим медали, то дайте российским игрокам время в матчах Единой лиги ВТБ, чтобы они почувствовали себя лидерами. Посмотрите, и Кулагин, и Фридзон играют ключевую роль в "Локомотиве", и сегодня они выстрелили", - заключил Носов.