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Сборные по баскетболу

Колобков: сборная России по баскетболу доказала, что способна бороться за медали КМ

Сборная России обыграла финнов со счетом 91:76 и вышла в финальную часть Кубка мира
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России, победив команду Финляндии, доказали, что способны бороться за медали Кубка мира 2019 года. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого ТАСС приводит пресс-служба главы ведомства.

Сборная России обыграла финнов со счетом 91:76 и вышла в финальную часть Кубка мира. Встреча прошла в Перми.

"Я общался с ребятами на этой неделе, видел, что они настроены решительно. Сборная России пропустила чемпионат мира по баскетболу в 2014 году, но сейчас намерена бороться за медали. Сегодняшний матч был сложным, наши ребята молодцы, справились с задачей. Они вновь доказали, что в спорте выигрывает тот, кто больше нацелен на победу и я желаю им успеха на чемпионате мира в Китае", - сказал Колобков.

Кубок мира (новое название чемпионата мира) пройдет в Китае с 30 августа по 15 сентября. 0вв/лчм.

Теги
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