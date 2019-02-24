Дорофеев: победа конькобежца Кулижникова на ЧМ показала, что он стал мудрее

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников своим выступлением на чемпионате мира в спринтерском многоборье показал, что стал взрослее. Такое мнение журналистам высказал тренер спринтерской группы национальной команды Дмитрий Дорофеев.

Кулижников стал трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье на соревнованиях, которые завершились в голландском Херенвене. Конькобежец показал результат 137,390 очка. В первый соревновательный день Кулижников занял третье место на дистанциях 500 м и 1000 м. Во второй день 24-летний конькобежец стал первым на дистанции 500 м и вторым - на 1000 м. Серебро завоевал японец Тацуя Синхама (137,805), бронза досталась голландцу Кьелду Нёйсу (137,860).

"После неудачи в Инцелле (Кулижников не сумел выиграть медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях - прим. ТАСС) Паша сам сказал, что проиграл самое легкое, а выиграл самое тяжелое. Самое приятное, что он не ушел в себя, нашел мотивацию. Думаю, мы сейчас имеем нового Павла - он взрослеет, становится умнее, это тоже отрадно", - сказал Дорофеев.

"Эмоций уже не осталось. Испытываю колоссальное удовлетворение, все-таки четыре дистанции - это тяжелая работа. Очень порадовал бег на "пятисотке" в этот день, просто феноменально. А на "тысяче" уже решались стратегические задачи, там нужно было без риска, все-таки это многоборье", - добавил он.

Дорофеев отметил также Виктора Муштакова и Руслана Мурашова, которые стали девятым и десятым соответственно. "Для Виктора это первый опыт такого турнира, было тяжело, Руслан показал стабильный уровень. Думаю, в финале Кубка мира в Солт-Лейк-Сити они сконцентрируются на профильных дистанциях, их будут закрывать. Пока не знаю, что и как мы будем там делать, будем смотреть по самочувствию, настроению ребят. Сезон подходит к концу, и все загадывают насчет рекордов мира, но ребята вынули из себя столько эмоций, что нужно собираться", - подчеркнул он.

Финал Кубка мира пройдет в американском Солт-Лейк-Сити 9-10 марта.