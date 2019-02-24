"Ростов" вышел в полуфинал Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС, 24 февраля. "Ростов" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена", на матче присутствовало 35097 зрителей.

Гол забил Ивелин Попов (89-я минута). Болгарин отметился забитым мячом через семь минут после выхода на замену в своей первой официальной игре за "Ростов". Также первый официальный матч в составе "Ростова" провел финский полузащитник Роман Еременко. Российский полузащитник "Ростова" Александр Зуев из-за повреждения покинул поле на 43-й минуте матча.

"Краснодар" провел десятую выездную встречу против "Ростова" и впервые проиграл при четырех победах и пяти ничьих. Четыре предыдущих матча закончились со счетом 0:0. В рамках Кубка России клубы ранее встречались в 2014 году. "Ростов" и "Краснодар" разыграли трофей на "Анжи-Арене" в Каспийске, матч завершился со сетом 0:0, ростовчане победили в серии пенальти со счетом 6:5.

"Ростов" вышел в полуфинал Олимп - Кубка России в шестой раз. Соперником клуба по полуфиналу будет победитель встречи между московским "Локомотивом" и казанским "Рубином".

"Локомотив" и "Рубин" сыграют ответную встречу 6 марта в Казани, первый матч прошел в Москве и закончился победой железнодорожников со счетом 1:0.