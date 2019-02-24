Конькобежец Кулижников назвал золото чемпионата мира хорошо выполненной домашней работой

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа на чемпионате мира в спринтерском многоборье стала для российского конькобежца Павла Кулижникова сродни хорошо выполненной домашней работе. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Кулижников стал трехкратным чемпионом мира на соревнованиях, которые завершились в голландском Херенвене. Конькобежец показал результат 137,390 очка. В первый соревновательный день Кулижников занял третье место на дистанциях 500 м и 1000 м, во второй день 24-летний конькобежец стал первым на дистанции 500 м и вторым - на 1000 м. Серебро завоевал японец Тацуя Синхама (137,805), бронза досталась голландцу Кьелду Нёйсу (137,860).

"Я уже третий раз выигрываю чемпионат мира в спринте, поэтому ничего особенного не испытываю. Приятно, что переборол себя и выполнил эту сложную домашнюю работу. Проехал аккуратно последнюю дистанцию, а "пятисотку" "вальнул" как надо, так все и получилось", - заявил Кулижников.

"Рукоплещущие голландцы на катке "Тиалф"? Да, классно. Аж подиум трещал, и я даже думал: "Не дай бог сейчас упасть, какой будет фейл!" - добавил спортсмен.

Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019). Также он является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и победителем общего зачета Кубка мира 2015 года. Кулижникову принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,98 секунды).