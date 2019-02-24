Чабан: Третьяков и Никитина сделали сезон самым успешным в истории российского скелетона

В воскресенье россиянин Александр Третьяков стал победителем общего зачета Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. На заключительном этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в Калгари, Третьяков занял второе место и в общем зачете набрал 1704 очка. Его ближайший преследователь южнокореец Юн Сун Бин одержал победу на этапе и в общем зачете Кубка мира набрал 1680 очков, став вторым. Третье место в Кубке мира занял восьмикратный обладатель трофея латвиец Мартинс Дукурс (1533).

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан заявил, что спортсмены Александр Третьяков и Елена Никитина сделали сезон-2018/19 стал самым успешным в истории российского скелетона. Об этом он сказал ТАСС.

"Этот сезон уже стал самым успешным в истории российского скелетона. Впервые наши спортсмены, Лена Никитина и Саша Третьяков, сумели выиграть одновременно два Больших глобуса. И этот успех стал закономерным как для Никитиной, что я отмечал вчера, так и для Третьякова. Оба они были несправедливо не допущены до Олимпиады, но сумели заставить себя после окончания прошлого сезона позабыть о всех обидах и начать тренироваться с чистого листа. И все это в конечном итоге проявилось в великолепный результат", - сказал Чабан.

"Совсем скоро нас ждет чемпионат мира, куда Саша вместе с Леной поедут в ранге одних из главных фаворитов, если смотреть на их предыдущие результаты. Сейчас мы несколько дней потренируемся в Калгари, а потом полетим в Уистлер, где 3 марта пройдет смешанная гонка", - добавил Чабан.

Ранее российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу в общем зачете Кубка мира, набрав 1663 очка. Второй стала немка Тина Херманн - 1597, третьей стала канадка Мирале Рахнева (1396). Российские спортсменки ранее ни разу не попадали в тройку призеров в личном зачете по итогам сезона.