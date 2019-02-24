Стали известны все пары первого раунда плей-офф ВХЛ

ТАСС, 24 февраля. Определились все пары первого раунда плей-офф первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), которые поборются за главный трофей - Кубок имени Владимира Петрова сезона-2018/2019.

В 1/8 финала санкт-петербургская "СКА-Нева" встретится с "Южным Уралом" из Орска, альметьевский "Нефтяник" - с китайским "Ценг Тоу" из Цзилиня, нефтекамский "Торос" - с санкт-петербургским "Динамо", тюменский "Рубин" - с "Рязанью", тольяттинская "Лада" - с красноярским "Соколом", московская "Звезда" - с новокузнецким "Металлургом", ханты-мансийская "Югра" - с казахстанской "Сарыаркой" из Караганды, курганское "Зауралье" - с воскресенским "Химиком".

Матчи состоятся 28 февраля, 1, 4, и, если потребуется, 5 и 8 марта.

Серии 1/8 финала Кубка Петрова проводятся до трех побед. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый проводятся на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного чемпионата. Серии в 1/4 финала, 1/2 финала и финале будут проводиться до четырех побед. Бронзовые медали турнира получит одна из команд, уступившая в полуфинале и занявшая по итогам регулярного чемпионата более высокое место.