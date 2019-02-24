Мужская сборная России по баскетболу впервые за девять лет вышла на Кубок мира

ПЕРМЬ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу вышла в финальную стадию Кубка мира 2019 года, в ключевом и заключительном матче отборочного этапа героически вырвав победу у команды Финляндии. Проигрывая по ходу встречи 18 очков, команда Сергея Базаревича смогла переломить ход встречи, одержав победу со счетом 91:76. Матч прошел в Перми. Таким образом, сборная России заняла третье место в группе K, гарантирующее участие в Кубке мира. В активе россиян восемь побед и четыре поражения. Финны с шестью победами и шестью поражениями стали четвертыми. Также из группы К в финальную часть вышли команды Франции и Чехии. Предстоящий Кубок мира станет 18-м по счету. Он будет проведен через пять лет после предыдущего - такое решение было принято организаторами, чтобы развести по времени мировые первенства по баскетболу и футболу. Впервые сборные играли отборочный турнир, растянувшийся на два года. Из-за того, что "окна" на матчи сборной зачастую выпадают на игры Евролиги, которая отказалась прерывать свой регулярный чемпионат, национальные команды не могли собирать оптимальные составы, клубы - участники Евролиги не отпускали своих игроков в сборные. Именно поэтому почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов признался ТАСС, что считает систему отбора на Кубок мира "несуразной". Сборная России в отборочном турнире ни разу не собрала оптимальный состав. И в решающей игре против финнов потерь было очень много: Алексей Швед, Сергей Карасев, Джоэл Боломбой. Но на руку сборной России сыграл тот факт, что важнейший матч проходил на домашней арене в Перми.

"Российская федерация баскетбола словно чувствовала, что в заключительном туре будет ключевой матч с Финляндией, и доверила право проведения Перми. На мой взгляд, город подошел идеально, - признался ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. - Сборная ни разу здесь не проиграла. Здесь болельщик, который отдает всю энергию, умеет болеть по-баскетбольному, понимает тонкости игры". Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал игру в Перми триллером. "Команда сделала невероятное, матч получился настоящим триллером. Рад, что у нас появилась команда, которая справилась со всеми трудностями. Приятно, что те шаги, которые мы [РФБ] делаем, отражаются в результат", - отметил Кириленко. Сборная мечтает о медалях Кубка мира Губернатор Пермского края Максим Решетников также отметил роль болельщиков в победе российской команды: "Пермь вообще спортивный регион, но баскетбол - это наш флаг. Это болельщики, детский и студенческий баскетбол, - сказал Решетников. - Посмотрите, какие болельщики в Перми - во многом благодаря им была одержана победа на финнами".

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