Определен состав сборной России по скелетону на чемпионат мира

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Все скелетонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в Калгари, включая обладателей трофея в общем зачете Александра Третьякова и Елены Никитиной, выступят на чемпионате мира в канадском Уистлере. Об этом ТАСС по телефону сообщил главный тренер сборной России по скелетону и бобслею Данил Чабан.

Российский скелетонист Третьяков во второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира

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Этап Кубка мира в Калгари завершился в воскресенье, Третьяков занял второе место, что позволило ему выиграть в общем зачете.

"На чемпионате мира выступят все те, кто участвовал и на этапе Кубка мира в Калгари", - сказал Чабан.

В состав сборной России вошли Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Марченков, Никитина, Юлия Канакина и Рената Хузина.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 10 марта.