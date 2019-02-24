Третьяков: победу в Кубке мира нельзя назвать реваншем за пропуск Игр в Пхёнчхане

В воскресенье на заключительном этапе Кубка мира, который прошел в Калгари, Третьяков занял второе место и в общем зачете набрал 1704 очка. Его ближайший преследователь южнокореец Юн Сун Бин одержал победу на этапе и в общем зачете Кубка мира набрал 1680 очков, став вторым. Третье место в Кубке мира занял восьмикратный обладатель трофея латвиец Мартинс Дукурс (1533). 33-летний Третьяков во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира, свой первый трофей он завоевал в сезоне-2008/2009.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Обладатель Кубка мира - 2018/19 по скелетону россиянин Александр Третьяков не считает свой успех реваншем за недопуск на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом Третьяков сообщил ТАСС

"Теперь в моем активе два завоеванных Кубка мира. Не могу сказать, что один из них дороже второго. Оба они достались ценой напряженных тренировок и большой работы. А победные эмоции одинаковы", - заметил Третьяков.

"Стала ли победа в этом Кубке мира в какой-то степени реваншем за прошлый сезон, когда я вынужден был пропустить Олимпиаду? Нет, никакого желания кому-то отомстить и что-то доказать у меня не было абсолютно. Я оставил в прошлом все те неприятности и выступал со свежей головой", - отметил собеседник ТАСС.

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Третьякова на Играх-2014 в Сочи из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд незадолго до старта Игр в Южной Корее аннулировал наказание, которое также включало в себя пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах. Третьяков был рекомендован Олимпийским комитетом России для выступления на Играх-2018, однако МОК не пригласил его на Олимпиаду в Пхёнчхане.

"Теперь впереди чемпионат мира. Я чувствую в себе силы, чтобы бороться за медали и там. Сейчас немного отдохну, а потом продолжу готовиться к этому турниру, который является главным стартом года", - заключил Третьяков. Чемпионат мира пройдет в канадском Уистлере с 1 по 10 марта.