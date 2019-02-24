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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Сити" подозревается в махинациях при трансфере несовершеннолетнего игрока

Инцидент произошел в 2015 году при переходе Джейдона Санчо из "Уотфорда"

ТАСС, 24 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" подозревается в финансовых махинациях при трансфере несовершеннолетнего игрока в 2015 году. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Spiegel.

Отмечается, что в 2015 году при оформлении перехода полузащитника Джейдона Санчо из "Уотфорда", которому на тот момент было 14 лет, "Манчестер Сити" привлек к переговорам Эмеке Обаси в качестве агента и заплатил ему £200 тыс. Согласно правилам Международной федерации футбола, при трансферах несовершеннолетних футболистов запрещено оплачивать агентские сборы, поэтому, чтобы обойти этот запрет, клуб предоставил Обаси работу в своей структуре.

Санчо выступает за дортмундскую "Боруссию" с 2017 года. В текущем сезоне на счету англичанина 31 матч в составе немецкой команды во всех турнирах, 9 голов и 14 голевых передач.

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