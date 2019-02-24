Тренер и вратарь "Челси" объяснили недопонимаем эпизод в финале Кубка английской лиги

ТАСС, 25 февраля. Инцидент, который произошел в финальном матче Кубка английской футбольной лиги с "Манчестер Сити" между главным тренером "Челси" Маурицио Сарри и вратарем команды Кепой Аррисабалагой, можно объяснить недопонимаем. Об этом сообщил Сарри, слово которого приводит официальный сайт лондонского клуба.

Финальный матч Кубка лиги прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти победил "Манчестер Сити" - 4:3. В конце дополнительного времени Сарри решил заменить Аррисабалагу на запасного голкипера Вилли Кабальеро, который подошел к боковой линии и был готов выйти на поле. Однако Аррисабалага отказался покидать поле, после этого Сарри швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.

"Это было недопонимание, - сказал Сарри. - Я понял, что у него возникли судороги, и не хотел, чтобы голкипер выходил на серию пенальти в таком состоянии. Полностью ситуация стала ясна только через несколько минут, когда на скамью запасных вернулись врачи. Я собирался выпустить на поле Кабальеро, а Кепа только хотел дать мне знать, что с ним все в порядке, поэтому вся ситуация стала следствием недопонимания".

Итальянский специалист отметил, что "Кепа был прав, даже несмотря на неправильное поведение". "Он был прав с точки зрения психологии и был готов к серии пенальти. Я же смог оценить ситуацию в целом, только когда к нам вернулись выходившие на поле врачи. Я был серьезно разозлен", - признался Сарри.

"Я хотел поговорить с ним, поскольку он должен осознавать, что недопонимание может привести к проблемам, особенно в отношениях с прессой. Поэтому я должен объяснить ситуацию Кепе, однако каких-либо других проблем здесь нет", - добавил тренер "Челси".

Сарри отметил, что доволен игрой своей команды в финале Кубка лиги. "Вы видели матч и должны понимать, что игроки сегодня сыграли в точности так, как мы готовились к нему, мы выполнили план на игру. Мы ничего не позволили создать "Манчестер Сити", который очень опасен в атаке и обычно забивает много голов. Я доволен командой и увидел сегодня на поле то, к чему мы готовились вчера", - сказал он.

Аррисабалага "не шел против Сарри"

Испанский голкипер в своем Twitter также заявил, что эпизод стал следствием недопонимания. "Прежде всего, я должен сказать, что это было неправильно понято, - отметил вратарь. - Я ни в коем случае не собирался ослушаться тренера или что-то в этом роде. Ко мне дважды подходили медики, и тренер думал, что я не в состоянии продолжать игру, прошло две-три минуты, когда все были растеряны, пока медики не добрались до скамьи запасных и не объяснили все хорошо".