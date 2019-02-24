Фридрих выиграл общий зачет Кубка мира по бобслею в четверках, Андрианов - пятый

ТАСС, 25 февраля. Экипаж немецкого пилота Франческо Фридриха победил в общем зачете Кубка мира по бобслею сезона-2018/19 в соревнованиях четверок.

На заключительном этапе в канадском Калгари четверка Фридриха стала первой, показав время 1 минута 47,63 секунды. Вторым финишировал экипаж немца Нико Вальтера (отставание 0,19 секунды), третьей стала также четверка из Германии - Йоханнеса Лохнера (+0,21).

Российский экипаж Максима Андрианова показал шестой результат (+0,81), Александра Бредихина - 15-й (+1,13).

В общем зачете победу одержал Фридрих, набравший по итогам восьми этапов 1727 очков, вторым стал латвиец Оскар Киберманис (1616), третьим - Лохнер (1605). Андрианов занял пятое место (1496), Бредихин (1016) - восьмое.

Ранее Фридрих победил в общем зачете Кубка мира в соревнованиях двоек. 28-летний немец является олимпийским чемпионом 2018 года в двойках и четверках. Также в его активе семь золотых и две серебряные медали чемпионатов мира.