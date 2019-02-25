Представители 24 стран пробегут марафон по льду Байкала в защиту природы

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Бегуны из 24 стран примут участие в 15-м Байкальском ледовом марафоне "За сохранение чистых вод", который состоится 2 марта. На старт выйдут 130 участников, сообщил в понедельник ТАСС директор забега Алексей Никифоров.

"На старт допущено только 130 квалифицированных бегунов, хотя заявок было получено в 3,5 раза больше. Оргкомитет сознательно оставил лимит участников таким, какой был в прошлом году, так как опыт штормовых условий показал, что с задачей массовой и безопасной эвакуации бегунов и волонтеров могли бы не справиться, будь участников больше. В марафоне примут участие квалифицированные любители бега на длинные дистанции из 24 стран", - сказал Никифоров.

Он уточнил, что на трассе будут представлены девять российских и 24 зарубежных марафонских клуба. Вторую попытку пробежать марафон предпримет испанец Хосе Антонио Сото Конде, который в прошлом году лидировал на трассе, но из-за шторма его попросили сойти с дистанции за 3 км до финиша.

Бегуны будут преодолевать дистанции по льду Байкала на 42 км 195 м и 21 км. Они стартуют в поселке Листвянка на западном берегу Байкала и финишируют на восточном побережье. На трассе будет организовано дежурство спасателей и медиков. Организаторы отмечают, что толщина льда в зоне забега сейчас составляет почти 70 см и является безопасной.

На средства, вырученные от проведения марафона, высадят кедры, пихты и лиственницы на берегу Байкала.

Байкальский ледовый марафон "За сохранение чистых вод" проводится в рамках Международного фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада".